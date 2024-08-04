Москва, 4 августа, 2024, 15:18 — ИА Регнум. В Москве для здания картинной галереи Василия Нестеренко построили фундамент. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Галерея Василия Нестеренко будет располагаться на Бутырской улице, строители завершили устройство её фундаментной плиты и подземной части, а также приступили к работам по армированию и бетонированию стен и перекрытия первого этажа.

«Строительство новой картинной галереи ведётся в Савеловском районе. Ее общая площадь превысит пять тысяч квадратных метров. До конца этого года планируется выполнить работы по возведению монолитных железобетонных конструкций», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что в 2025 году строительство здания будет закончено.

В Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко будут располагаться коллекции его живописных и графических работ, которые посвящены культуре, православию, а также отечественной истории. Здание сможет принимать до 400 человек одновременно. Оно будет выполнено в классическом стиле, а внутри него будет находится экспозиционно-выставочная зона, фондохранилище, реставрационные мастерские, а также магазин и кафе. Интерьеры здания будут оформлены в стиле на стыке модерна, неоклассики и ампира.

Василий Нестеренко является действительным членом Российской академии художеств. Он принимал участие в создании интерьеров храма Христа Спасителя в Москве и в новых росписях Успенского кафедрального собора в Дмитрове.