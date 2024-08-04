Бразилиа, 4 августа, 2024, 14:59 — ИА Регнум. США и НАТО готовят новый план, направленный против России, сохраняя прежнюю основную цель — победу Украины в нынешнем «прокси-конфликте», отметили в своей публикации 4 августа обозреватели портала infoBRICS.

Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что план предполагает более значительные меры по поддержке киевского режима на время продолжения боевых действий, передачу странами «группы семи» замороженных активов РФ Украине, а на финальном этапе — вступление Украины в НАТО, сказано в материале.

При этом авторы отметили, что, по их мнению, любая стратегия США и НАТО в отношении России будет эффективной только в том случае, если Вашингтон и альянс изменят её конечные цели. Пока США и НАТО стремятся сохранить однополярный мир, мира не будет, и если Россию будут продолжать пытаться «измотать», конфликты не прекратятся, подчеркнули обозреватели издания.

«Цели альянса в отношении России сохраняются. НАТО продолжает попытки «окружить», «задушить» и «измотать» Россию посредством Украины. Подтвердив идею вступления Киева в НАТО как части плана, О’Брайен дал понять, что в долгосрочной перспективе возможности мира не будет, поскольку Москва явно не примет этого, учитывая высокие риски, которые (вхождение Украины в НАТО. — Прим. ред.) принесёт России», — отметили авторы.

Как передавало ИА Регнум, в июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия добьётся выполнения всех своих задач и обеспечит свою безопасность. Предпочтительным способом являются мирные переговоры, однако поскольку дипломатические предложения Москвы были отвергнуты, проводится военная операция, напомнил Песков.

Президент Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале отметил, что возможность нормализации отношений России и Запада теперь не зависит от Москвы. Россия делала множество жестов доброй воли, Запад отвечал на это «другими жестами», а теперь лимит односторонних уступок исчерпан, подчеркнул Лавров. Никаких односторонних уступок России Западу больше не будет, подтвердил 4 августа замглавы МИД РФ Сергеё Рябков.