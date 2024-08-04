Бердск, Новосибирская область, 4 августа, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Жители Бердска Новосибирской области остались без света и воды после того, как погрузчик снёс опору линии электропередачи. Об этом сообщил мэр Бердска Роман Бурдин.

Belkin Alexey/Global Look Press

«У нас в городе происшествие, в районе Химзавода погрузчиком повреждена ЛЭП, он уронил её опору, на которой и основной, и резервный источник питания был. В настоящее время делаем всё необходимое, чтобы оперативно восстановить свет, а также холодную и горячую воду соответственно», — сообщил Бурдин в Telegram-канале.

Кроме того, без электричества осталась больница города. Бурдин отметил, что власти оперативно решают вопрос о поставке электроэнергии в больницу в случае, если не будет хватит дизельных генераторов.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа более 50 тысяч жителей Темрюкского района Краснодарского края остались без водоснабжения из-за аварии на сетях. Для ликвидации аварии были задействованы четыре единицы техники и четыре аварийные бригады.

31 июля в Джанкое в Крыму произошло 13 прорывов сетей водоснабжения, из-за чего в городе частично ограничили подачу воды. Дежурные бригады были переведены на усиленный и круглосуточный режим работы.