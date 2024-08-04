Киев, 4 августа, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Верховная рада Украины работает над законопроектом, который запрещает мобилизацию в ряды ВСУ мужчин младше 25 лет, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Сейчас в комитете наработан законопроект, в понедельник мы его рассматриваем. В этом законопроекте будет история запрета призыва вот этих (в возрасте от 18 до 25 лет. — Прим. ред.) военнообязанных, и норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение», — сказал Костенко в интервью украинскому «Радио НВ».

Как сообщало ИА Регнум, 2 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Однако после этого стало известно о множестве случаев, когда в армию отправляли мужчин моложе 25 лет. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот законопроект актом геноцида. Дипломат отметила, что людей на Украине превратили в расходный материал.

19 июня заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов заявил, что нижнюю возрастную грань для призыва в ВСУ в рамках мобилизации стоит снизить с 25 лет до 21 года. При этом он отметил, что украинская армия нуждается не в повышении численности, а в качественных изменениях кадров.

По данным украинских аналитиков, средний возраст бойца ВСУ превышает 40 и даже 45 лет, что негативно отражается на выносливости и боеспособности подразделений в целом.