Москва, 4 августа, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве автомобиля военнослужащего в Москве Евгений Серебрякова заявил, что не желает больше с ним общаться, так как он опозорил семью, сообщает Lenta.Ru.

Кадр из видео

По его словам, он не навещает Серебрякова в СИЗО.

«Судя по тому, что он сказал на камеру, — там плюс ещё три статьи УК. Причем самые тяжкие: госизмена, терроризм и шпионаж — на усмотрение следователя», — отметил он.

Брат Серебрякова также отметил, что своим поступком он сломал не только жизнь офицеру, но и навредил своим родителям.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля в одном из жилых дворов Москвы взорвался легковой автомобиль. Водителю оторвало ступни, а сидевшая рядом с ним женщина получила рваные раны лица. Взрывом выбило стёкла в доме, ещё пять автомобилей были повреждены.

Подозреваемого — 29-летнего Евгения Серебрякова — задержали в Турции, куда он прибыл на самолёте. В операции по задержанию участвовали турецкая разведка, Европол, управление по борьбе с терроризмом и департамент региональной полиции. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву.

В ходе допроса он признался, что действовал по указанию СБУ, а после теракта собирался бежать на Украину и получить украинское гражданство. Серебрякову предъявили обвинения в покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.