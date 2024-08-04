Торецк, ДНР, 4 августа, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Над посёлком Нью-Йорк в Донбассе поднялось огромное грибообразное облако, сообщил в своём Telegram-канале WarGonzo военный корреспондент Семён Пегов.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, российские бойцы продолжают уничтожать живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ), продвигаясь по этому населённому пункту.

Также он уточнил, что операторы дронов-камикадзе громят украинскую технику. Российские беспилотники наносят удары по танкам и бронетранспортёрам, которые пытаются перемещаться на данном направлении.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Рёпке отмечал, что ВСУ могут оказаться в котле к юго-западу от Торецка. По его словам, восточнее населённого пункта Нью-Йорк в ДНР образовался выступ, и российские военные продолжают наступать с юга через этот посёлок, а также с севера.

Как передавало ИА Регнум, 4 августа Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Новосёловка Первая в ДНР. Также подразделения группировки «Центр» ВС РФ нанесли поражение формированиям пяти бригад ВСУ в районах Воздвиженки, Торецка, Николаевки, Дружбы и Розовки ДНР и отразили контратаку штурмовой группы противника.

2 августа российское военное ведомство проинформировало, что на минувшей неделе в результате активных действий группировки войск «Центр» были освобождены населённые пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское в ДНР.