Москва, 4 августа, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Россия может в какой-то момент разместить ракеты в ядерном оснащении в качестве ответа на размещение США своих дальнобойных ракет в Германии. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Михаил Климентьев/РИА Новости

«Я подтверждаю — если верховный главнокомандующий, если наши военные скажут, что там нужны спецбоеприпасы на таких-то носителях, значит, так оно и будет», — сказал Рябков эфире телеканала «Россия 1».

Замглавы МИД вместе с этим допустил, что Россия может разместить ракеты тогда, когда это понадобится.

Как передавало ИА Регнум, 10 июля Пентагон объявил, что в 2026 году начнёт размещать в Германии дальнобойные ударные системы, в том числе гиперзвуковое оружие. В свою очередь президент России Владимир Путин предупредил США, что Москва перестанет выполнять односторонний мораторий на развёртывание ракет средней и меньшей дальности в случае появления американских ракет большой дальности в ФРГ.

Как подчеркнул российский лидер, в зоне досягаемости американских ракет, которые планируют разместить в Германии, окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура.

Москве придется отвечать эскалацией на эскалацию, по крайней мере до тех пор, пока из Вашингтона не пойдут иные сигналы, поэтому России не остаётся ничего другого, кроме как наращивать вооружения, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Геворг Мирзаян.