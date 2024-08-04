Москва, 4 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рекомендовал предателям Родины, которые в рамках обмена заключёнными уехали на Запад, не забывать о бренности земного существования и оглядываться по сторонам.

Dmitry Golubovich/Global Look Press Дмитрий Медведев

«Пусть не забывают о бренности своего существования в этом мире. По сторонам оглядываются, короче», — написал он 4 августа в своём Telegram-канале.

Медведев уточнил, что речь идёт о рвавшейся к власти несистемной оппозиции или о тех, кто «словом и делом пытался изничтожить общегражданский мир и идеологические устои», охарактеризовав их как предателей.

«Скажем прямо: они предатели. Если не в правовом, то, во всяком случае, в нравственном смысле слова», — отметил зампред Совбеза.

По его словам, масштабный обмен заключёнными между Россией и США помог вернуть на Родину людей, которые преданно трудились на Отечество, находясь в составе спецслужб или так или иначе способствуя интересам страны. В то время как взамен отдала иностранцев, которые совершили уголовное преступление и граждан РФ, которые поставили своей жизненной целью разрушение своей собственной страны.

Как передавало ИА Регнум, 1 августа президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных в рамках обмена заключёнными с США. В списке значились в том числе Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и иных стран.

В этот же день в результате обмена в Анкаре на Родину вернулись восемь граждан России, это Вадим Красиков (осуждённый в Германии за убийство террориста Зелимхана Хангошвили), Артём и Анна Дульцевы, Михаил Макушин, Павел Рубцов (обвинённые в шпионаже), Роман Селезнёв и Владислав Клюшин (им вменялся кибершпионаж), а также Вадим Конащёнок (которому вменили в вину контрабанду американских технологий).

В аэропорту Внуково россиян встретил президент. Путин поздравил их с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент.