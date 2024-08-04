Махачкала, 4 августа, 2024, 13:36 — ИА Регнум. В Дагестане суд арестовал владельца квест-комнаты, где в результате пожара погибли две девушки. Об этом 4 августа сообщили в Верховном суде республики.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Ленинский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в отношении владельца квест-комнаты, в которой после пожара пострадали люди», — сообщили в суде.

Отмечается, что владелец квест-комнаты заключён под стражу до 21 сентября.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, уточнили в региональном главке СКР.

Как передавало ИА Регнум, пожар в Махачкале в подвале дома на улице Расула Гамзатова, где находится квест-комната «Дом ужасов», вспыхнул в районе двух часов ночи 22 июля. Это произошло во время прохождения квеста. Аниматор поджог перчатку и хотел напугать одну из участниц. В результате огонь попал на ёмкость с бензином, находившуюся в комнате. Три человека получили сильные ожоги. Одна из участниц скончалась на месте, другая умерла в больнице. Третий участник — молодой человек — попал в реанимацию.

Утром 22 июля силовики задержали и допросили одного из аниматоров. Он рассказал, что поджог перчатку, но потушить её уже не смог. По его словам, всё произошло очень быстро. Суд 24 июля отправил под арест 18-летнего студента. В этот же день силовики задержали второго аниматора.