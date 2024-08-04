Москва, 4 августа, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили самолёт Су-27 воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, тринадцать реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд Vampire и 162 беспилотных летательных аппарата», — отметил он, добавив, что 82 беспилотника были сбиты вне зоны проведения спецоперации.

18 июля Конашенков заявил, что российские военные за сутки сбили МиГ-29 и 74 беспилотника армии Украины. Также они уничтожили три управляемых авиабомбы Hammer и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Ранее СМИ сообщили, что Киеву передали первую партию американских истребителей F-16. Отмечается, что самолёты уже совершили первые боевые вылеты в зоне российско-украинского конфликта. Однако издание The Independent отметило, что поставки ВСУ истребителей F-16 станут преимуществом для России, так как их уничтожение положительно скажется на имидже страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что F-16 не изменят динамику событий на фронте, так как российские военные всё также будут сбивать и уничтожать самолёты.