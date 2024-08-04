Москва, 4 августа, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Новый свидетель по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» дал показания следователям и подтвердил, что арестованный Мухаммад Шарипзода (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) причастен к преступлению. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие судебные документы.

Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

11-й фигурант Шарипзода был задержан 2 апреля. По решению суда его арестовали и отправили в СИЗО. Адвокаты запросили иную меру пресечения, однако это не повлияло на ход принятого ранее решения.

По информации издания, у следствия и суда появились основания для вывода о наличии сведений об обоснованности причастности Мухаммада Шарипзоды к теракту.

«Очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», — говорится в документе.

Как передавало ИА Регнум, террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Боевики открыли огонь по посетителям, а затем устроили пожар в концертном зале. В результате теракта погибли 144 человека, пострадал 551.

Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали недалеко от украинской границы. В общей сложности арестовали 18 человек из 20 обвиняемых.

Один из фигурантов — Якубджони Юсуфзода (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) — пытался перед задержанием уничтожить доказательства по указанному расследованию. За несколько дней до нападения на «Крокус Сити Холл» обвиняемый, используя свою банковскую карту, перечислил соучастнику деньги для обеспечения проживания других фигурантов дела. Часть средств Юсуфзода перевел одному из исполнителей атаки уже после случившегося в подмосковном Красногорске.