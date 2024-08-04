Москва, 4 августа, 2024, 13:17 — ИА Регнум. В районе Волчанска Харьковской области был уничтожен командир роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игорь Федоренко. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что 36-я бригада была сформирована в 2015 году из числа бежавших из Крыма.

«Боевики участвовали в терроре мирного населения Донбасса начиная с 2015 года. В 2022 году большая часть бригады дислоцировалась в Мариуполе вместе с боевиками «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ. — Прим. ред.)», — пишет Поддубный в своём Telegram-канале.

Военкор отметил, что те, кому удалось бежать из Мариуполя, осели в Николаеве и Херсонской области, откуда в мае 2024 года ВСУ перебросили 36-ю бригаду на харьковское направление, где был уничтожен Федоренко.

Как передавало ИА Регнум, 12 июля Поддубный сообщил, что российские военные ликвидировали в зоне специальной военной операции командира вертолёта 12-й бригады ВСУ майора Ярослава Любиченко.

18 мая стало известно о ликвидации в зоне СВО одного из лучших лётчиков ВСУ подполковника Дениса Василюка. Он был начальником штаба и первым заместителем командира авиаэскадрильи. Бойца уничтожили во время выполнения боевого задания. В соцсетях также распространяется информация, что подполковник управлял истребителем Су-27, который якобы сбили Воздушно-космические силы России.