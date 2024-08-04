Луганск, 4 августа, 2024, 13:19 — ИА Регнум. На возможность организации пассажирского железнодорожного сообщения между ЛНР и соседними регионами влияют вопросы безопасности. Об этом сообщил начальник луганского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии» Денис Пашков.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Вопрос уходит непосредственно к силовым ведомствам. Пока силовые ведомства не дадут добро на перевозку. А это вопрос всех силовиков — и Министерства обороны, и МЧС, и МВД, и ФСБ. Технически мы готовы», — пояснил он во время интервью Луганскому информационному центру.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник пояснил, что железнодорожное сообщение между Москвой и ЛНР будет запущено после переноса линии боевого соприкосновения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что скоро железная дорога через территории Донбасса и Новороссии дойдёт до Севастополя. Он рассказал, что получил доклад о восстановлении путей от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Путин добавил, что это станет ещё одним альтернативным маршрутом вместо Крымского моста.