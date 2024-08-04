Луганск, 4 августа, 2024, 13:04 — ИА Регнум. В ЛНР до конца года запустят участок железной дороги, который позволит ускорить доставку продукции на Счастьинскую ТЭС, рассказал 4 августа «Луганскому информационному центру» начальник республиканского филиала ФГУП «Железные дороги Новороссии» Денис Пашков.

Elena Mayorova/Global Look Press

Участок «Кондрашевская Новая» — «Семейкино Новое» был закрыт в 2014 году.

«Теплоэлектростанция будет вовремя, оперативно и беспрерывно обеспечиваться угольной продукцией и в свою очередь выполнит задачу по обеспечению республики электроэнергией», — отметил Пашков.

Разминирование участка железной дороги протяженностью почти 50 км уже закончено, идут демонтажные работы, добавил начальник филиала.

В настоящее время «Железные дороги Новороссии» ведут капитальный ремонт ещё 13 км пути. Построено девять стрелочных переводов, отметил Пашков.

Восстановление железнодорожного полотна в Попасной, а также в Северодонецкой агломерации, сможет начаться после завершения разминирования, рассказал также начальник филиала.

Восстановление сообщения ЛНР с другими регионами России зависит от того, когда силовые ведомства примут решение, что безопасность движения (в том числе в отношении беспилотников и диверсионной деятельности) уже может быть обеспечена, добавил Пашков.

Как передавало ИА Регнум, 31 июля в Мариуполе (ДНР) открыли восстановленный железнодорожный вокзал. В 2022 году во время боевых действий прежнее здание было разрушено более чем на 80%.

В 2024–2025 годах в Донбассе и Новороссии планируется отремонтировать около 37 км железных дорог. В 2023 году в новых регионах отремонтировали 60 км пути и 76 стрелочных переводов. Специалисты провели капитальный ремонт 23 локомотивов, ещё столько же было поставлено в регионы. Также регионы получили 11 электропоездов.

Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что скоро железная дорога через Донбасс и Новороссию дойдёт до Севастополя. Он рассказал, что получил доклад о восстановлении путей от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Это будет ещё один альтернативный маршрут вместо Крымского моста, подчеркнул глава государства.