Москва, 4 августа, 2024, 12:39 — ИА Регнум. «Часы Судного дня», которые символизируют степень напряжённости в мире в связи с ядерной угрозой, показывают «без двух минут», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

AP/TASS Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут», — заявил дипломат.

Вместе с тем он добавил, что это не значит, что ход часов необратим и «начнётся бой «Часов Судного дня».

«Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее генеральный директор «Бюллетеня учёных-атомщиков» Рэйчел Бронсон объявила, что учёные из университета Чикаго, ведущие символический проект «часы Судного дня», не стали передвигать стрелки часов, они продолжают показывать 90 секунд до «ядерной полуночи».

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Россия не собирается воевать с НАТО, это бред.

У Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений, неоднократно подчёркивал российский лидер.