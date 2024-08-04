Москва, 4 августа, 2024, 12:22 — ИА Регнум. В Москве открылась фотовыставка «Технологическое будущее за новаторами Москвы». Об этом сообщает официальный сайт правительства и мэра столицы.

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на Цветном бульваре открылась фотовыставка. На ней представлены 30 фотографий талантливых изобретателей — призёров конкурса «Новатор Москвы». Героями экспозиции стали московские студенты, учёные и предприниматели, которые разрабатывают инновационные технологии в различных сферах от медицины до промышленности.

Гости выставки узнают о передовых технологиях и разработках, которые могут улучшить качество жизни людей, а также изменить будущее столицы. Выставка будет проходить до конца августа.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 по 8 августа в столице проходит форум «Территория будущего. Москва 2030». В ходе него для москвичей и жителей столицы проходят лекции, мастер-классы, а также многие другие мероприятия. Кроме того, на выставке демонстрируют достижения в московской промышленности, здравоохранении, креативных индустриях и остальных сферах.