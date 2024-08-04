Париж, 4 августа, 2024, 12:17 — ИА Регнум. Организаторы Олимпийских игр в Париже отказались проводить соревнования по плаванию на открытой воде в Сене, сообщил 4 августа в своём Telegram-канале судья Олимпиады Алексей Калинин.

Александр Щербак/ТАСС

«Соревнования по плаванию в открытой воде уже точно не будут проходить в Сене», — написал Калинин.

По его словам, все ждут решения организаторов, состоятся ли 5 августа соревнование эстафетных команд с плаванием или их перенесут на 6 августа.

Ранее на Олимпиаде в очередной раз отменили тренировочный заплыв триатлонистов из-за плохого качества воды в Сене

Как передавало ИА Регнум, оргкомитет Олимпиады в Париже получил одобрение на проведение соревнований по триатлону в реке Сене 31 июля, в этот же день состоялись первые соревнования. Ранее из-за загрязнения воды были отложены мужские соревнования, запланированные на 30 июля. По той же причине отменялись и тренировочные заплывы.

Французский президент Эммануэль Макрон уверял, что властям удалось сделать невероятное и за четыре года превратить Сену в реку, где можно плавать. Запрет на купание в Сене действовал с 1923 года.

После олимпийских заплывов в Сене нескольким триатлонистам стало плохо. Так, канадского спортсмена Тайлера Миславчука стошнило. Участница из Казахстана Екатерина Шабалина рассказала, что сошла с дистанции из-за резкого ухудшения самочувствия, её начало тошнить.

По данным The New York Times, бельгийская триатлонистка Жольен Вермейлен во время заплыва нашла мусор в Сене. Она уточнила, что, проплывая под мостом, почувствовала и увидела вещи, «о которых не стоит даже думать». По её мнению, организаторы не имеют права говорить, что безопасность спортсменов является для них приоритетом.

Тем не менее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высоко оценил соревнования по триатлону в Сене. Он назвал их сенсационным.