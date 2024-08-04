Москва, 4 августа, 2024, 12:11 — ИА Регнум. На площади Революции создали общественное пространства для отдыха. Об этом сообщает официальный сайт правительства и мэра столицы.

Фото М. Денисова/Mos.ru

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» на площади Революции создали несколько различных зон для отдыха москвичей и гостей столицы.

Теперь на территории форума располагаются площадка с барной стойкой и прохладительными напитками, место для отдыха за столиками с большими зонтами, а также установлена лаундж-зона, на которой можно смотреть кино, читать или общаться.

Более 1,5 тысячи растений создают яркий пейзаж вокруг зоны, среди них есть разнообразные деревья, кустарники и множество видов цветов.

Помимо этого, посетители пространства могут подобрать себе одежду и аксессуары на фестивальной площадке в универмаге «Лето», там же организована развлекательная программа с модными показами, лекциями и мастер-классами от российских модельеров.

Для юных гостей подготовили спектакли, а взрослые могут насладиться выступлениями различных музыкальных исполнителей и вечерними диджей-сетами.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 по 8 августа в столице проходит форум «Территория будущего. Москва 2030». В ходе него проходят лекции, мастер-классы, а также многие другие мероприятия. Помимо этого, на выставке демонстрируют достижения в московской промышленности, здравоохранении, креативных индустриях и остальных сферах.