Москва, 4 августа, 2024, 12:02 — ИА Регнум. В Москве 10-летнюю девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии после наезда на неё курьера на велосипеде. Об этом сообщил Следственный комитет России.

Petrov Sergey/Global Look Press

«По данным следствия, 2 августа текущего года курьер, двигаясь на электрическом велосипеде, совершил наезд на 10-летнюю девочку. Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии в одну из столичных больниц с множественными телесными повреждениями. Следователями СК задержан фигурант — 23-летний гражданин Республики Узбекистан», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту наезда столичный СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ч. 1 ст. 268 УК РФ).

Вместе с этим глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа прошлого года курьер, ехавший на самокате в центре Москвы, сбил пятилетнего ребёнка, после чего скрылся с места происшествия. Инцидент произошёл на Новом Арбате 20 августа. Ребёнок шёл с родителями, когда его сбил курьер. От удара мальчик упал. Самокатчик не стал останавливаться для оказания помощи. Ребёнка после оказания медицинской помощи отпустили домой.