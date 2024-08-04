Москва, 4 августа, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Обвиняемый в подрыве автомобиля военнослужащего в Москве Евгений Серебряков ездил в Польшу по линии Католической церкви, когда отношения с Западом уже накалились, сообщил его брат Алексей Серебряков.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Ранее прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии рассказала изданию, что узнала подрывника. Она заявил, что Евгений Серебряков являлся министрантом (католическое название алтарника. — Прим. ред.) греко-католического прихода.

По словам брата обвиняемого, Евгений Серебряков сам рассказывал ему, что попал в Польшу благодаря данному приходу.

«Ездил уже во времена, когда у нас обострились отношения с западными странами. Правда, я не помню точный год. Я думаю, что весь круг его общения был в этом приходе. Он и жил в доме рядом с церковью», — приводит Lenta.ru слова Алексея Серебрякова.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июля в одном из жилых дворов Москвы взорвался легковой автомобиль. Водителю оторвало ступни, а сидевшая рядом с ним женщина получила рваные раны лица. Взрывом выбило стёкла в доме, ещё пять автомобилей были повреждены.

Подозреваемого — 29-летнего Евгения Серебрякова — задержали в Турции, куда он прибыл на самолёте. В операции по задержанию участвовали турецкая разведка, Европол, управление по борьбе с терроризмом и департамент региональной полиции. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву.

В ходе допроса он признался, что действовал по указанию СБУ, а после теракта собирался бежать на Украину и получить украинское гражданство. Серебрякову предъявили обвинения в покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.