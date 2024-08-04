Киев, 4 августа, 2024, 11:14 — ИА Регнум. В Полтавской области Украины повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщила компания-оператор «Украинские железные дороги» в Telegram-канале.

Михаил Мокрушин/РИА Новости

«На Полтавщине повреждена железнодорожная инфраструктура», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были повреждены пути, контактная сеть, а также опоры проводов и другое оборудование.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля пресс-служба компании «Украинские железные дороги» сообщила, что железнодорожная инфраструктура была повреждена в Харьковской области.

О повреждении в Харьковской области железнодорожной инфраструктуры «Украинские железные дороги» также информировали 24 мая. Отмечалось, что повреждения получили колея, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.