Брюссель, 4 августа, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Польского генерала Артура Якубчика отозвали из штаб-квартиры Североатлантического альянса (НАТО) «за гомофобию и расизм». Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

Jakob Ratz/Global Look Press

Отмечается, что Якубчик обвиняется в нарушении правил конкурса на должность руководителя отдела разведывательной политики в объединенном департаменте разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО.

«Ещё одно обвинение заключается в том, что его поведение было описано как гомофобное и расистское», — говорится в статье.

В свою очередь пресс-секретарь польского министерства национальной обороны Януш Сеймей в соцсети X (бывшая Twitter) написал, что по просьбе союзников Польши в настоящее время идёт процедура увольнения Якубчика из штаба.

Как передавало ИА Регнум, отвечавшего за подготовку украинских солдат командира Еврокорпуса генерала Ярослава Громадзиньского сняли с поста из-за организованной в отношении него проверки службой военной контрразведки. В министерстве обороны Польши уточнили, что ему предписали вернуться на родину.