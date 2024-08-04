Саратов, 4 августа, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Первый кассационный суд в Саратове 23 августа пересмотрит приговор по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и его предполагаемых сообщников, заявил Артём Сарбашев, адвокат одного из фигурантов дела Андрея Палея.

Bulkin Sergey/Global Look Press Сергей Фургал

Сообщается, что защита намерена оспорить приговор Люблинского городского суда, поскольку сам судебный процесс якобы провели «несправедливо в нарушение самой процедуры суда с участием присяжных заседателей».

Приговор в отношении бывшего губернатора пересмотрят в ходе заседания кассационной инстанции в Саратове. Фигуранты дела — Сергей Фургал, Андрей Карепов, Марат Кадыров и Андрей Палей будут участвовать в заседании по видеосвязи, уточнил адвокат Сарбашев.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2022 года завершилось расследование уголовного дела в отношении участников созданной Фургалом ОПГ. С 2007 по 2020 годы в Москве и Хабаровском крае преступная группа совершила несколько тяжких преступлений, в том числе связанных с хищением имущества и его легализацией. Общий размер ущерба составил более 3,8 млрд рублей. В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам тюрьмы за организацию двух убийств и одного покушения.

Фургал просил признать его невиновным. По его словам, вопросы бизнеса, если он не криминальный, никогда не решались путём убийства. При этом ещё на этапе расследования СКР эксперты по итогам инновационного психолого-лингвистического исследования пришли к выводу, что бывший губернатор Хабаровского края неискренен в своих показаниях. Причастность Фургала и других членов банды к убийствам и покушению подтверждали показания потерпевших, свидетелей, самих обвиняемых и другие доказательства.