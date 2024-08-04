Уагадугу, 4 августа, 2024, 10:56 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Буркина-Фасо призвало мировое сообщество дать оценку поддержки Киевом терроризма, пишет издание Burkina24.

Dracorius White/Global Look Press

«Буркина-Фасо решительно осуждает этот акт восхваления террора и выражает удивление, что он был совершён украинским посольством в Дакаре», — говорится в сообщении.

Там добавили, что киевский режим поддерживает терроризм в то время, когда мир единодушен в необходимости бороться с этим злом.

Как передавало ИА Регнум, 3 августа посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров был вызван в МИД этой страны из-за публикации в аккаунте посольства видеоролика с поддержкой террористов в Мали.

В Мали продолжаются ожесточённые бои с террористами — боевая авиация ответным ударом нанесла удары по месту размещения группировки туарегов и иностранных наёмников в Тинхаватине. Предварительно известно, что не менее 40 боевиков ликвидированы и ещё до 70 ранены.