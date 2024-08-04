Екатеринбург, 4 августа, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Церемония открытия III международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая» прошла 3 августа в Екатеринбурге. В этом году на фестивале представлены несколько десятков игровых и документальных фильмов из России, Китая, Франции, Ирана, Норвегии, Германии, Сербии, Монголии, Чехии, Италии, Казахстана, Израиля, Пакистана и Португалии.

RT.ru В Екатеринбурге открылся фестиваль «Одна шестая»

Ведущими вечера стали обладатель награды «Лучший дебют» фестиваля «Одна шестая» в 2023 году актриса Дарья Харченко. Вместе с ней церемонию открытия провёл теле — и радиоведущий из Екатеринбурга Влад Изюменко.

В своём видеообращении министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила организаторов, участников и зрителей фестиваля. «На протяжении трёх лет «Одна шестая» собирает в Екатеринбурге талантливых деятелей кино из разных стран, создавая атмосферу праздника. Смотр стал уникальной платформой для молодых кинематографистов, где они могут представить свои дебютные работы широкой аудитории, — отметила она. — «Одна шестая» вносит значительный вклад в развитие международного культурного диалога и укрепление связей между странами».

RT.ru В Екатеринбурге открылся фестиваль «Одна шестая»

В жюри основного конкурса игрового кино «Одной шестой» в этом году вошли продюсер, режиссёр Том Уэллер (Таиланд), российский актёр Михаил Тройник, российский режиссёр Константин Статский, член Гильдии кастинг-директоров Мария Гоготова; документального кино — продюсер, режиссёр Юрий Дорохин, генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кино при Союзе кинематографистов, режиссёр Элла Тухарели; режиссёр монтажа Константин Ларионов.

В основном конкурсе за победу в неигровом кино поборются картины «Край ночи» (Андрей Натоцинский, Россия), «Мой друг Сега» (Артём Гряник, Россия), «Открыть глаза» (Надежда Сысонова, Россия), «Лосёнок» (Елена Копцева, Россия), «Лицо» (Сергей Догоров, Россия), «ЮДИ: танец в темноте» (Максим Башорин, Россия), «Реквием по племени» (Марджан Хосрави, Иран), «Живой и невредимый» (Е Юань, Китай), «Мы втроём» (Хения Бродбекер, Израиль), в игровом — «Один из четырёх» (Джигме Тринли, Китай), «Я, Марьям, дети и еще 26 человек» (Фаршад Хашеми, Чехия/Иран/Германия), «78 дней» (Эмилия Гашич, Сербия), «Элемент Ясмины» (Анам Аббас, Пакистан/Португалия/США), «Собачье дело» (Летиция Дош, Франция), «Город ветра» (Лхагвадулама Пурев-Очира, Монголия), «Кукушка» (Евгений Николаев, Россия), «Лапин» (Влад Краснослободцев, Ася Олешкевич, Россия), «Черный камень» (Виталия Петров, Россия), «Лгунья» (Юлия Трофимова, Россия), «Мох» (Никита Миклушов, Россия), «110» (Илья Михеев, Россия).

В конце фестиваля жюри выберет победителей в девяти номинациях: «Гран-При» игрового и неигрового конкурса; «Лучший национальный игровой дебют»; «Лучший национальный неигровой дебют»; «Лучший зарубежный игровой дебют»; «Лучший зарубежный неигровой дебют»; «Лучший актерский ансамбль», «Лучший дебют на фестивале» и «Приз зрительских симпатий». Выбрать победителя в последней номинации также смогут гости фестиваля. Также зрители определят победителя среди специальной серии показов — «Фильм о фильме».

RT.ru В Екатеринбурге открылся фестиваль «Одна шестая»

Фестиваль проходит с 2 по 7 августа в Екатеринбурге при поддержке Министерства культуры РФ и министерства культуры Свердловской области.