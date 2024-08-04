Якутск, 4 августа, 2024, 10:31 — ИА Регнум. В Якутии две девочки залезли в коробку, по которой проехал погрузчик. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Прокуратурой г. Якутска проводится проверка по сообщению о госпитализации в учреждение здравоохранения двух девочек, 2016 и 2017 г. р., которые, играя на одной из территорий по ул. Билибина г. Якутска, залезли в картонную коробку, по которой проехал фронтальный погрузчик», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре добавили, что сотрудники ведомства выяснят причины и обстоятельства произошедшего, а также проверят соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности проводимых работ.

При этом ведомство не уточняет степень тяжести состояния пострадавших детей.

Как передавало ИА Регнум, в Петрозаводске водитель Infiniti устроил аварию, после чего сбил двух человек на автобусной остановке. Водитель, двигаясь по средней полосе в направлении выезда из города, задел попутно двигавшуюся Skoda Fabia, после чего его автомобиль вынесло с проезжей части на остановку. Отмечалось, что в тот момент там остановился троллейбус, из которого выходили пассажиры. Не менее двух граждан были сбиты. Также пострадали два человека, находившиеся в автомобиле Skoda.