Лондон, 4 августа, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Поставки Вооружённым силам Украины (ВСУ) истребителей F-16 станут преимуществом для президента РФ Владимира Путина, поскольку их уничтожение положительно скажется на имидже России, пишет издание The Independent.

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«Президент России Владимир Путин будет наслаждаться имиджем, который создаст уничтожение F-16, поставленных странами НАТО», — приводит издание слова аналитика Федерико Борсари.

Россия, как напоминает издание, имеет в своем распоряжении несколько сотен боевых истребителей, включая Су-35, который The Independent оценивает как одну из главных угроз для F-16.

Также в материале издания сообщается, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) достаточно эффективны, чтобы сбивать американские F-16. При этом подготовка украинских пилотов проходит слишком быстрыми темпами. Если западные пилоты обучаются управлять F-16 три года, то украинских военных пытаются обучить этому за девять месяцев, говорится в публикации.

Ранее ИА Регнум передавало, что Россия собирается провести в августе заседание в СБ ООН из-за решения США оснастить отправляемые в Киев истребители F-16 ракетами.

По информации американских СМИ, 31 июля первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину. Пока неизвестно, смогут ли украинские пилоты после обучения сразу использовать прибывшие в страну F-16 или процесс займёт ещё некоторые время.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США собираются оснастить предназначенные для Украины истребители F-16 усовершенствованным и современным вооружением. Отмечалось, что в планах администрации Белого дома вооружить истребители ракетами класса «воздух — воздух», а также высокоточными системами наведения бомб и боеприпасами класса «воздух — земля».

Президент России Владимир Путин отмечал, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Глава государства подчёркивал, что российская армия будет уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.