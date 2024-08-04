Нейпьидо, 4 августа, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Председатель крупнейшей партии Мьянмы USDP (Союзная партия солидарности и развития) Кхин Йи попросил Россию признать вооруженный конфликт в стране проявлением терроризма, а также присоединиться к борьбе с ним.

Kaung Zaw Hein/Global Look Press

«Главная поддержка, которой мы бы желали, это чтобы Россия совместно с нами занималась борьбой с терроризмом. Для этого надо сначала осознать, что то, что происходит, необходимо воспринимать не как внутренние политические разборки, а как терроризм», — приводит слова Кхин Йи издание «Газета.Ru».

Он добавил, что если действия в Мьянме будут признаны Россией терроризмом, то она может присоединиться к борьбе против него. По словам председателя партии, целью правительства Мьянмы является обеспечение всех возможных мер безопасности на национальном уровне. Однако, по его мнению, в последнее время национальные вопросы безопасности по всему миру переходят в региональные, а иногда и в глобальные.

В 2021 году в Мьянме возобновилась активность ряда незаконных формирований, собранных из состава национальных меньшинств.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта 2023 года генпрокурор РФ Игорь Краснов отметил, что Россия и Мьянма объединят усилия для борьбы с экстремизмом и киберугрозами. Он также выразил уверенность, что у РФ и Мьянмы есть потенциал для объединения усилий в противодействии отмыванию денег и экологическим преступлениям.