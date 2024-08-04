Вашингтон, 4 августа, 2024, 08:57 — ИА Регнум. Операция по захвату Крыма потребует от Киева огромных людских и технических ресурсов. Об этом сообщает издание Business Insider.

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

Оно отметило, что Украине, вероятно, потребуются хорошо снабжённые силы, в три — пять раз превышающие численность обороняющихся, в результате чего эта операция во много раз превысит масштабы контрнаступления 2023 года.

В интервью изданию военный аналитик Бенджамин Фридман отметил, что для нового наступления Вооружённым силам Украины (ВСУ) не хватает не только живой силы, но и воздушного прикрытия.

«Я не думаю, что Украина способна обеспечить своим сухопутным войскам эффективную поддержку с воздуха даже при наличии F-16, учитывая возможности российской ПВО», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту в ближайшее время.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о новых планах по подготовке контрнаступления украинской армии. Он отметил, что одна из основных целей киевского режима — разрушение Крымского моста.

24 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью британской газете The Guardian признал, что на фронте наблюдается «очень сложное» положение дел для украинских войск на многих направлениях. При этом он отказался раскрыть данные о потерях ВСУ, заявив, что этим якобы может воспользоваться Россия.

20 июля американский разведчик в отставке Скотт Риттер отмечал, что ВСУ будут продолжать попытки контрнаступления «до последнего украинца», но они окажутся безуспешными, поскольку у украинской армии недостаточно ресурсов. В свою очередь бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что крах политики НАТО по Украине уже очевиден, и американские спецслужбы лишь пытаются отсрочить до президентских выборов США крушение самой Украины.