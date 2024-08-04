Берлин, 4 августа, 2024, 07:50 — ИА Регнум. Немецко-финский бизнесмен, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке и отмечая эскалацию, заявил в соцсети X, что возможная война станет концом Израиля.

Xinhua/Global Look Press

По мнению предпринимателя, справедливый мир — единственная надежда Израиля.

Дотком уверен, что если случится война она станет концом Израиля.

Как сообщало ИА Регнум, официальные лица США и Израиля ожидают нападения Ирана на еврейское государство 5 августа. При этом неизвестно, скоординируют ли ливанские шииты и иранцы атаку или намерены действовать по отдельности.

Министрам правительства Израиля и другим высокопоставленным чиновникам страны выдали спутниковые телефоны на случай масштабной атаки со стороны Ирана и его союзников. Генеральный директор министерства главы правительства Израиля Йоси Шелли провёл совещание с министрами, в ходе которого было принято решение не паниковать, но готовиться к худшему.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании. В свою очередь главнокомандующий ВС Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави заявил, что Израиль «получит пощёчину» в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.