Москва, 4 августа, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Следователи и судьи получили показания свидетелей по делу экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина о получении крупной взятки. Об этом написало «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Отмечается, что суд проверил обоснованность подозрения следствия в причастности фигурантов к взятке.

«Инкриминируемое Иванову и Бородину преступление подтверждается показаниями свидетелей, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства», — заключено в материалах суда.

Как сообщало ИА Регнум, следователи могут дополнительно допросить Тимура Иванова и Сергея Бородина, а также свидетелей по уголовному делу.

Обвиняемый в получении взятки в размере 1,185 млрд Тимур Иванов считает свои действия итогом гражданско-правовых отношений, говорится в официальных судебных документах. Защита утверждает, что его действия не носили криминального характера. Также адвокаты назвали доводы следствия необоснованными, а задержание — «незаконным».

Иванов отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

Иванова задержали 23 апреля 2024 года. Суд арестовал его по уголовному делу о коррупции и заключил под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.