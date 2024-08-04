Вашингтон, 4 августа, 2024, 06:50 — ИА Регнум. Официальные лица США и Израиля ожидают нападения Ирана на территорию еврейского государства в понедельник, 5 августа. Об этом проинформировал американский портал Axios.

Иван Шилов ИА Регнум

«Лидеры Ирана и «Хезболлы» поклялись отомстить за убийства главного военного командира «Хезболлы» Фуада Шукра и политического лидера ХАМАС Исмаила Хании», — написали журналисты.

При этом неизвестно, скоординируют ли ливанские шииты и иранцы атаку или намерены действовать по отдельности.

По данным портала, командующий американскими войсками на Ближнем Востоке 3 августа прибыл в регион в связи с продолжающейся подготовкой к вероятному нападению на Израиль со стороны Ирана в ответ на убийства высокопоставленных лидеров ХАМАС и «Хезболлы».

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа посольство США в Бейруте призвало американцев покинуть Ливан на любом доступном рейсе. Тем, у кого нет средств для репатриации, пообещали финансовую помощью в виде кредитов. Также диппредставительство рекомендовало гражданам США, которые не намерены покидать Ливан, подготовить план действий на случай возникновения чрезвычайной ситуации.

Министрам правительства Израиля и другим высокопоставленным чиновникам страны выдали спутниковые телефоны на случай масштабной атаки со стороны Ирана и его союзников. Генеральный директор министерства главы правительства Израиля Йоси Шелли провёл совещание с министрами, в ходе которого было принято решение не паниковать, но готовиться к худшему.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании. В свою очередь главнокомандующий ВС Ирана генерал-лейтенант Абдулрахим Мусави заявил, что Израиль «получит пощёчину» в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС.

В ночь на 31 июля глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому Хании в Тегеране.

30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения. Тело командира «Хезболлы» Фуада Шукра обнаружили под завалами на южной окраине столицы Ливана.