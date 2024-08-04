Тель-Авив, Израиль, 4 августа, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Израильская система ПВО «Железный купол» ранним утром 4 августа перехватила на севере страны множество ракет, выпущенных со стороны Ливана, сообщила газета The Times of Israel.

Иван Шилов ИА Регнум Ракета

По данным журналистов, прилёты зафиксировали на Галилейском полуострове. Предупреждающие сирены об опасности с воздуха прозвучали в Кирьят-Шмоне и других близлежащих населённых пунктах.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 2 августа израильская армия и ливанское движение «Хезболла» обменялись массированными авиаударами. Часть ливанских ракет перехватили, остальные упали в открытой местности. По предварительной информации, пострадавших не было. В ответ Израиль нанёс авиаудар по пусковой установке на юге Ливана, с которой проводился обстрел. Также израильтяне атаковали два объекта «Хезболлы» у населённых пунктов Рамия и Рмейш.

Утром 3 августа израильская армия ликвидировала ударом с воздуха полевого командира «Хезболлы» Али Назиха Абед Али в районе Базурия на юге Ливана. В ЦАХАЛ подчеркнули, что он был вовлечён в террористическую деятельность, а его уничтожение представляет собой «значительный удар» по возможностям «Хезболлы».

В ночь на 4 августа «Хезболла» ударило по населённым пунктам в Верхней Галилее Израиля, выпустив более 50 снарядов из реактивных систем залпового огня.