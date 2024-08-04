В Израиле заявили о ракетном обстреле со стороны Ливана
Times of Israel: север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана
Тель-Авив, Израиль, 4 августа, 2024, 06:20 — ИА Регнум. Израильская система ПВО «Железный купол» ранним утром 4 августа перехватила на севере страны множество ракет, выпущенных со стороны Ливана, сообщила газета The Times of Israel.
По данным журналистов, прилёты зафиксировали на Галилейском полуострове. Предупреждающие сирены об опасности с воздуха прозвучали в Кирьят-Шмоне и других близлежащих населённых пунктах.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 2 августа израильская армия и ливанское движение «Хезболла» обменялись массированными авиаударами. Часть ливанских ракет перехватили, остальные упали в открытой местности. По предварительной информации, пострадавших не было. В ответ Израиль нанёс авиаудар по пусковой установке на юге Ливана, с которой проводился обстрел. Также израильтяне атаковали два объекта «Хезболлы» у населённых пунктов Рамия и Рмейш.
Утром 3 августа израильская армия ликвидировала ударом с воздуха полевого командира «Хезболлы» Али Назиха Абед Али в районе Базурия на юге Ливана. В ЦАХАЛ подчеркнули, что он был вовлечён в террористическую деятельность, а его уничтожение представляет собой «значительный удар» по возможностям «Хезболлы».
В ночь на 4 августа «Хезболла» ударило по населённым пунктам в Верхней Галилее Израиля, выпустив более 50 снарядов из реактивных систем залпового огня.