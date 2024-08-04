В США возобновили рассмотрение дела против Трампа
В Вашингтоне суд вернулся к рассмотрению уголовного дела против Трампа
Вашингтон, 4 августа, 2024, 05:22 — ИА Регнум. Федеральный окружной суд в Вашингтоне вновь дал ход делу, возбужденному в отношении бывшего президента США Дональда Трампа, о вмешательстве в выборы. Согласно постановлению, судья Таня Чаткен назначила следующие слушания на 16 августа.
Заседание пройдёт в формате статусной конференции, личное присутствие Трампа не обязательно.
Дело приостановили в феврале из-за рассмотрения апелляционным судом вопроса о наличии иммунитета у Трампа от преследования за предпринятые на посту президента действия.
Как передавало ИА Регнум, 1 июля Верховный суд США отказался признать за бывшим президентом Трампом абсолютный иммунитет. Судья решил, что политик обладает лишь частичным иммунитетом за действия, которые совершены им в период президентства.
15 июля Федеральный суд Южного округа штата Флорида закрыл дело о ненадлежащем хранении секретных документов в отношении Трампа. В постановлении судья Эйлин Кэннон указал, что назначение специального прокурора Джека Смита по этому делу нарушает конституцию.
В этот день экс-президент США заявил в интервью газете New York Post, что два судебных дела против него будут отменены после покушения.
В рамках четырёх уголовных дел Трампу предъявили 91 обвинение. По его мнению, так демократический истеблишмент пытается помешать ему вернуться в президентское кресло.