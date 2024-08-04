Тель-Авив, Израиль, 4 августа, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Ливанское движение «Хезболла» заявило об ударе десятками ракет по населённому пункту Галилеи на севере Израиля. Об этом сообщила Times of Israel.

Times of Israel Снаряды летят в сторону Израиля

По информации издания, утром 4 августа был швальный ракетный обстрел израильской территории. Многие ракеты перехвачены системой ПРО.

«Система «Железный купол» перехватывает снаряды, выпущенные из Ливана», — написала газета.

Как сообщало ИА Регнум, вооруженные формирования ливанского движения «Хезболла» нанесли массированный удар по населённым пунктам в Верхней Галилее Израиля. Они выпустили более 50 снарядов из реактивных систем залпового огня.

Ответ Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте будет быстрым и жёстким, написала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранского дипломата, знакомого с внутренними обсуждениями.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости в регионе.