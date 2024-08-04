Берлин, 4 августа, 2024, 04:19 — ИА Регнум. Европа нуждается в новой системе безопасности, в том числе с участием Россию. Об этом заявил в интервью медиагруппе Funke премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов.

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«Все страны-участницы должны подписать пакт о ненападении и построить оборонительный союз, который сконцентрируется на решении конфликтов на европейском континенте», — предложил он.

Также премьер выступил за реорганизацию системы европейской обороны. По его словам, Германии требуется оправдывающая своё название армия национальной обороны. В связи с этим Рамелов призвал к соответствующему оснащению бундесвера. Кроме того, нужно подумать в целом о Европе, частью которой является Россия, резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявил, что все члены НАТО согласны с тем, что Китай является «решающим сторонником» России в СВО. В связи с этим альянс в августе разработает новую стратегию в отношении РФ, пояснил представитель Госдепа.

Европейским странам не следует портить отношения с Россией, не она опасна для континента, а тотальная зависимость от США, подчеркнул 14 июня президент Владимир Путин. Эту очевидную вещь прекрасно понимали политики общеевропейского и мирового масштаба, отметил российский лидер. Это были патриоты своих стран, мыслящие в исторических категориях, добавил он.