Феодосия, Крым, 4 августа, 2024, 03:54 — ИА Регнум. В Феодосии правоохранители установили и задержали подозреваемых в избиении чемпиона России и Европы по боксу Дмитрия Двали и его друга. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура Крыма.

Алексей Филиппов/РИА Новости Дмитрий Двали

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства и причинения тяжкого вреда здоровью.

По информации надзорного ведомства, установлено, что в «конфликте участвовало не менее восьми человек». Полиция задержала двоих жителей Феодосии и Кировского района, 1998 и 2003 годов рождения.

В прокуратуре подчеркнули, что расследовать дело будет следственный отдел Феодосии Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Двали 23 года, он выступает в наилегчайшей и легчайшей весовых категориях. Предполагается, что карьеру после полученных травм он продолжить не сможет.

Как передавало ИА Регнум, Дмитрий Двали получил серьёзную травму глаза в Феодосии, защищая подростка от избивавших его мужчин.

По его словам, он приехал в Крым вместе с братом и другом на мастер-класс для юных боксёров. 28 июля, возвращаясь после пробежки в отель, спортсмены услышали крики — человек 15 били одного. Они вступились за него.

После уличной драки Двали и его друга экстренно доставили в московскую клинику. Титулованный боксёр получил перелом орбитальной кости глаза. По словам врачей, если удастся сохранить глаз, видеть им он почти не сможет — только образы и различать день-ночь.

Другу сломали руку, его прооперировали и поставили спицу.

В июле в Челябинске двое юношей в ходе драки между двумя группами подростков жестко избили сверстника и украли у него телефон. Выяснилось, что между двумя компаниями подростков произошёл конфликт. Подозреваемого сотрудники полиции задержали по горячим следам. Им оказался 19-летний местный житель. Похищенный телефон он уже успел сбыть случайному прохожему.