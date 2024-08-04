Саратов, 4 августа, 2024, 03:45 — ИА Регнум. В Саратове 23 августа первый кассационный суд пересмотрит приговор бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу и его предполагаемым сообщникам. Об этом 3 августа заявил адвокат одного из фигурантов дела — Андрея Палея Артём Сарбашев.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Защита намерена оспорить приговор Люблинского городского суда, поскольку сам судебный процесс якобы провели «несправедливо в нарушение самой процедуры суда с участием присяжных заседателей».

Фигуранты дела — Сергей Фургал, Андрей Карепов, Марат Кадыров и Андрей Палей будут участвовать в заседании по видеосвязи.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2022 года завершилось расследование уголовного дела в отношении участников созданной Фургалом ОПГ. С 2007 по 2020 годы в Москве и Хабаровском крае преступная группа совершила несколько тяжких преступлений, в том числе связанных с хищением имущества и его легализацией. Общий размер ущерба составил более 3,8 млрд рублей. В феврале 2023 года Фургала приговорили к 22 годам тюрьмы за организацию двух убийств и одного покушения.

Фургал просил признать его невиновным. По его словам, вопросы бизнеса, если он не криминальный, никогда не решались путём убийства. При этом ещё на этапе расследования СКР эксперты по итогам инновационного психолого-лингвистического исследования пришли к выводу, что бывший губернатор Хабаровского края неискренен в своих показаниях. Причастность Фургала и других членов банды к убийствам и покушению подтверждали показания потерпевших, свидетелей, самих обвиняемых и другие доказательства.