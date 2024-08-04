Вашингтон, 4 августа, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп поздравил главу российского государства Владимира Путина с проведённой недавно сделкой по обмену заключенными со странами Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил ещё одну великолепную сделку», — произнёс Трамп в ходе своего выступления перед сторонниками в Атланте, подчеркнув, что успех операции зависел именно от Путина.

Бывший американский президент также отметил, что для США этот обмен был ужасным.

«Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — признал Трамп без подробностей.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа, Путин подписал указы о помиловании граждан, переданных США в рамках обмена заключёнными. В списке значились Пол Уилан и Эван Гершкович, а также другие граждане России, США и других стран.

Россия и страны Запада 2 августа провели масштабный за последние годы обмен заключёнными. На родину вернулись восемь россиян, в аэропорту Внуково их встречал Владимир Путин. Он поздравил всех с возвращением.

Один из возращённых по обмену из США россиян Роман Селезнёв рассказал о впечатлениях от встречи в аэропорту с Путиным. Селезнёв не ожидал, что их будет встречать у трапа самолёта президент. Когда Путин пожал ему руку, он «чуть в обморок не упал».

Селезнёв не стал подробно раскрывать, что сказал ему Путин, но заверил, что в общении не было ничего секретного, а сама встреча с президентом многое значила дня него.