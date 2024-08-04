Варшава, 4 августа, 2024, 03:01 — ИА Регнум. Обвиняемый в гомофобии и расизме польский генерал Артур Якубчик досрочно покинет штаб-квартиру НАТО. Об этом 3 августа сообщила газета Rzeczpospolita.

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«Союзники попросили сменить польского генерала в международном военном штабе в штаб-квартире НАТО. После запроса союзников идёт процедура отзыва генерала. Якубчик был в составе конкурсной комиссии и хотел отдать предпочтение одной из женщин-кандидатов, которая из Польши. Его поведение было охарактеризовано как гомофобное и расистское», — указали авторы статьи.

В качестве причины отзыва генерала назвали «нарушение» процедуры конкурса на должность начальника отдела разведывательной политики объединённого управления разведки и безопасности штаб-квартиры НАТО. Якобы Якубчик отдавал предпочтение кандидатам из Польши.

Как сообщало ИА Регнум, отвечавшего за подготовку украинских солдат командира Еврокорпуса генерала Ярослава Громадзиньского сняли с поста из-за организованной в отношении него проверки службой военной контрразведки. В министерстве обороны Польши уточнили, что ему предписали вернуться на родину.