Абу-Даби, 4 августа, 2024, 02:45 — ИА Регнум. Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов победил американца Кори Сэндхагена в главном поединке турнира UFC on ABC 7. Бой, проходивший в Абу-Даби, завершился единогласным решением судей.

(сс) Antonio Fucito Турнир UFC

28-летний Нурмагомедов выиграл пятираундовый поединок (50-45, 49-46, 49-46). Он стал обязательным претендентом на титул в легчайшем весе.

Умар является двоюродным братом экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Умар Нурмагомедов выиграл все 18 поединков в профессиональной карьере в ММА, без поражений. У 32-летнего Кори Сэндхагена 17 побед и пять поражений.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Нурмагомедов подписал новый контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

1 июля Федеральная налоговая служба арестовала счета Хабиба Нурмагомедова. За спортсменом числился долг в размере 297 млн рублей.