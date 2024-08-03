Париж, 4 августа, 2024, 01:56 — ИА Регнум. На Играх в Париже американская спортсменка Кэти Ледеки завоевала девятую золотую олимпийскую медаль в карьере. По этому показателю она повторила рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной среди женщин.

юниорспорт.рф Пловчиха Кети Ледеки

Ледеки стала девятикратной олимпийской чемпионкой, выиграв заплыв на 800 м вольным стилем. Серебро досталось австралийке Ариарне Титмус. На третью ступень пьедестала почёта поднялась американка Пейдж Мэдден.

За свою карьеру Ледеки установила нескольких мировых рекордов на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем.

На счету Ларисы Латыниной — 18 олимпийских медалей: девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовые.

Как сообщало ИА Регнум, в окончательный список допущенных к Олимпиаде-2024 в Париже включили 15 российских атлетов, которые выступят в нейтральном статусе. За медали в велоспорте поборются Тамара Дронова, Алёна Иванченко и Глеб Сырица. В прыжках на батуте — Анжела Бладцева. В теннисе соревноваться будут Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер и Елена Веснина. Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко выступят в гребле на байдарках и каноэ. Среди пловцов к Олимпиаде допустили Евгения Сомова.