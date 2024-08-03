«Хезболла» выпустила свыше 50 ракет по поселениям на севере Израиля
Тегеран, 4 августа, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Вооруженные формирования ливанского движения «Хезболла» нанесли массированный удар по населённым пунктам в Верхней Галилее Израиля. Они выпустили более 50 снарядов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
По информации издания, сирены воздушной тревоги сработали в 15 израильских поселениях. Отмечается, что средства ПВО отражают ракетно-минометную атаку.
На данный момент сообщения о падении снарядов поступили из Бейт-Гилеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама.
Как передавало ИА Регнум, «Хезболла» в ответ на израильский удар по южному пригороду Бейрута может начать атаковать не только приграничные зоны и военные цели еврейского государства. Об этом 2 августа заявил американский телеканал CBS со ссылкой на неназванного сотрудника постпредства Ирана при ООН.
Самолёты ВВС Израиля 30 июля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения. Согласно заявлению армии Израиля, при ударе был ликвидирован второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр в результате целенаправленной и основанной на разведданных операции.
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