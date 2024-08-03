Тегеран, 4 августа, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Вооруженные формирования ливанского движения «Хезболла» нанесли массированный удар по населённым пунктам в Верхней Галилее Израиля. Они выпустили более 50 снарядов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

ИА Регнум «Хезболла» против ЦАХАЛ

По информации издания, сирены воздушной тревоги сработали в 15 израильских поселениях. Отмечается, что средства ПВО отражают ракетно-минометную атаку.

На данный момент сообщения о падении снарядов поступили из Бейт-Гилеля, Кирьят-Шмоны и Мисгав Ама.

Как передавало ИА Регнум, «Хезболла» в ответ на израильский удар по южному пригороду Бейрута может начать атаковать не только приграничные зоны и военные цели еврейского государства. Об этом 2 августа заявил американский телеканал CBS со ссылкой на неназванного сотрудника постпредства Ирана при ООН.

Самолёты ВВС Израиля 30 июля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения. Согласно заявлению армии Израиля, при ударе был ликвидирован второй по значимости командир «Хезболлы» Фуад Мохсен Шокр в результате целенаправленной и основанной на разведданных операции.

Ответ Ирана на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и командира «Хезболлы» Фуада Шукра в Бейруте будет быстрым и жёстким, написала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранского дипломата, знакомого с внутренними обсуждениями.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости в регионе.