Лондон, 4 августа, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Стали известны подробности нанесения удара по британскому торговому судну у побережья Йемена. Его атаковали ракетой, говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в социальной сети X.

Сергей Корсун ИА Регнум

Отмечается, что первоначальная информация о пожаре на борту не подтвердилась. Также не зафиксировано поступления воды или утечек нефти.

«Судно продолжает движение в порт назначения. Вся команда в безопасности», — пояснили в Центре координации.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа британское судно подверглось нападению в 170 морских милях к юго-западу от Адена в Йемене.

Лидер «Ансар Аллах» Абдель Малек аль-Хуси заявил, что с ноября 2023 года атаке со стороны движения подверглись в общей сложности 162 судна в Красном и Аравийском морях. Атаки осуществлялись с использованием баллистических и крылатых ракет, а также дронов и безэкипажных катеров.

Неизвестные в ночь на 20 июля атаковали корабль в Красном море у берегов Эритреи, в 64 морских милях от Йемена. Атаке подвергся контейнеровоз под флагом Либерии. В результате двух ударов судно получило незначительные повреждения.