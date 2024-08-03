Москва, 4 августа, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Двое фигурантов уголовного дела сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева находятся под арестом с марта 2024 года. Один из них оказался ветераном боевых действий в Афганистане. Об этом журналистам сообщили в правоохранительных органах.

Дмитрий Савельев

Речь идёт о посредниках между Савельевым и теми, кто непосредственно занимался подготовкой «убийства» предпринимателя Сергея Ионова, бывшего бизнес-партнёра сенатора, который на данный момент отбывает наказание в колонии за растрату 1,6 млн рублей.

Соучастников задержали и арестовали в марте, возбуждено уголовное дело. Один из них — Нефедов, второй — его родственник Дюков.

Нефедову предъявлено обвинение в приготовлении к убийству и покушение на убийство.

Отмечается, что Нефедов ранее не судим, является ветераном боевых действий в Афганистане, имеет награды. Там же служил и Савельев.

21 марта он был арестован Замоскворецким судом Москвы. Нефедов просил не отправлять его в СИЗО. Но суд отказал, указав на «обоснованное подозрение в его причастности к инкриминируемому ему деянию».

По версии следствия, именно к Нефедову в 2023 году обратился Савельев для реализации плана по убийству своего бывшего делового партнёра Ионова, когда тот уже отбывал наказание в колонии за растрату 1,6 млн рублей. Нефедов привлек Дюкова, который и нашёл «киллера», обратившегося в полицию. Убийство было инсценировано — подделали для сенатора карту вызова скорой и протокол о смерти Ионова.

Нефедова задержали в момент передачи 100 тыс. долларов якобы за выполненный заказ. Позже задержали и Дюкова.

Савельев вину не признаёт.

Как сообщало ИА Регнум, сенатора Дмитрия Савельева задержали 2 августа на выходе из зала заседания Совета Федерации. По просьбе генпрокурора РФ Игоря Краснова верхняя палата парламента лишила сенатора неприкосновенности. В этот же день Басманный суд Москвы в закрытом режиме арестовал Савельева до 2 октября. Защита намерена обжаловать решение судьи.

Сенатор обратился к бывшему сотруднику Федеральной службы исполнения наказаний и предложил ему 100 тыс. долларов за убийство Ионова, тот принял предложение, но позднее передумал и обратился в ФСБ.

Савельеву грозит до десяти лет лишения свободы.