Москва, 4 августа, 2024, 00:42 — ИА Регнум. С Днём железнодорожника 4 августа поздравил работников, ветеранов железнодорожного транспорта и молодых специалистов президент России Владимир Путин. Видеообращение главы государства по случаю профессионального праздника железнодорожников опубликовала пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

Российский лидер отметил вклад всех сотрудников железнодорожной отрасли, имеющей стратегическое значение для страны.

«Россия развивается, идёт вперёд, и значимая роль здесь принадлежит именно железнодорожному транспорту — рабочим, инженерам, путейцам, транспортным строителям, специалистам грузовых и пассажирских компаний. Открытие новых глобальных рынков, рост внутреннего туризма, устойчивая работа предприятий, включая оборонно-промышленный комплекс, — всё это в том числе ваша заслуга», — обозначил президент.

Также Путин напомнил о 50-летии с начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и ещё раз поздравил всех с этой значимой датой.

Кроме того, глава государства указал на необходимость наращивания железнодорожной инфраструктуры на новом технологическом уровне, с использованием самых передовых разработок, создания задела на будущее.

Поэтому в повестке правительства остаётся строительство высокоскоростных магистралей, создание международных логистических коридоров и развитие железнодорожного сообщения, добавил Путин, выразив уверенность, что все поставленные задачи будут решены.

Президент пожелал железнодорожникам, а также их близким успехов, здоровья, благополучия.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня на пленарном заседания XXVII Петербургского международного экономического форума Владимир Путин заявил, что для освоения новых рынков России необходимо развивать транспортные связи. Основным проектом является развитие так называемого Восточного полигона железных дорог, конкретизировал российский лидер. По его словам, особое внимание будет уделяться южному направлению, утверждены планы развития транспортного маршрута «Север — Юг» и коридора в азово-черноморском направлении.