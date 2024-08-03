Полтава, Украина, 4 августа, 2024, 00:25 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 3 августа взрывы прогремели в Полтавской области, сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Взрывы были слышны в Миргороде. Других подробностей инцидента нет.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Полтавской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине вечером 3 августа серия взрывов прогремела в Харькове.

Масштабный пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов, сообщила 3 августа госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Подразделения противовоздушной обороны вечером 3 августа уничтожили очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.