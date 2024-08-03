Великий Новгород, 3 августа, 2024, 23:52 — ИА Регнум. В Великом Новгороде несколько молодых людей, по предварительной информации, вырвали кресты из могил на кладбище, ходили с ними и фотографировались. Свои «развлечения» они показали в соцсетях. Организована проверка по факту осквернения мест захоронения, сообщила пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

Ysia.ru Прокуратура

Установлено, что 2 августа подростки (есть и совершеннолетние), находясь на Западном кладбище в Великом Новгороде, вырвали могильные кресты с мест захоронения и передвигались с ними по территории кладбища.

«Прокуратура оценит условия жизни и воспитания подростков, а также работу органов системы профилактики. Также устанавливается, вытащили ли они кресты из могил или взяли из мусорных контейнеров на кладбище», — пояснили в надзорном ведомстве.

Фотографии с крестами в соцсетях вызвали негодование пользователей.

Как сообщало ИА Регнум, 26 апреля мужчина на внедорожнике снёс несколько памятников и проехал по могилам на кладбище в пригороде Южно-Сахалинска. Водитель был в неадекватном состоянии, бегал по кладбищу голым. Охрана кладбища вызвала полицию.

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