Киев, 3 августа, 2024, 23:22 — ИА Регнум. На Украине вечером 3 августа серия взрывов прогремела в Харькове. Об этом сообщили местные СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум

Телеканал «Общественное» написал о взрывах, предполагая, что они прогремели за пределами города.

Издание «Страна. ua» отметило, что взрывы произошли на окраине Харькова.

Других подробностей инцидентов нет. Комментарии от местных властей о возможных поврежденных объектах не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в Харькове звучит уже более пяти часов.

Как передавало ИА Регнум, масштабный пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области после взрывов, сообщила 3 августа госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

О прогремевших в ночь на 3 августа взрывах информировал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Подразделения противовоздушной обороны вечером 3 августа уничтожили очередной украинский беспилотник в небе над Белгородской областью.