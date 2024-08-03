Темрюкский район, Краснодарский край, 3 августа, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Авария на сетях водоснабжения, из-за которой без воды оставались более 50 тыс. жителей Темрюкского района Краснодарского края, ликвидирована. О ремонтных работах сообщили в оперативном штабе Кубани.

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Отмечается, что в Темрюкском районе завершены работы на сетях водоснабжения ГУП КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «ТамГВ».

Как пояснили специалисты, пока вода идёт слабым напором. Через некоторое время водоснабжение нормализуется.

Как сообщало ИА Регнум, более 50 тыс. жителей Темрюкского района Краснодарского края остались без водоснабжения из-за аварии на сетях 3 августа.

Подача воды была нарушена в Ахтанизовском, Вышестеблиевском, Запорожском, Новотаманском, Таманском, Сенном м Фонталовском сельских поселениях.

В Джанкое в Крыму 31 июля произошло 13 прорывов сетей водоснабжения, из-за чего в городе частично ограничили подачу воды. Дежурные бригады были переведены на усиленный, круглосуточный режим работы.